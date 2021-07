Incidente e operazione per la conduttrice tv: non un buon inizio per Enrica Bonaccorti (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze di Enrica Bonaccorti sono iniziate nel peggiore dei modi. La conduttrice ha avuto un Incidente appena arrivata ad Orbetello, all'Argentario, dove trascorrerà l'estate. Una brutta caduta dalle scale le ha provocato la frattura del polso destro e dovrà portare il gesso per diverse settimane, come racconta su Instagram: "Che dire, appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro - continua - io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono". "Non un ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze disono iniziate nel peggiore dei modi. Laha avuto unappena arrivata ad Orbetello, all'Argentario, dove trascorrerà l'estate. Una brutta caduta dalle scale le ha provocato la frattura del polso destro e dovrà portare il gesso per diverse settimane, come racconta su Instagram: "Che dire, appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro - continua - io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono". "Non un ...

