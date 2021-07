GREEN PASS: TUTTE LE REGOLE IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2021 (Di giovedì 22 luglio 2021) Con una conferenza stampa in diretta tv, il premier Mario Draghi ha presentato le REGOLE del GREEN PASS in VIGORE in Italia a partire da giovedì 5 AGOSTO 2021. Ecco i dettagli e vaccinatevi, se ancora non lo avete fatto! Bar e ristoranti Il GREEN PASS dovrebbe essere dunque essere esibito al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. Palestre, cinema, teatri e musei Anche per andare ad allenarsi in palestra, per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 22 luglio 2021) Con una conferenza stampa in diretta tv, il premier Mario Draghi ha presentato ledelinin Italia a partire da giovedì 5. Ecco i dettagli e vaccinatevi, se ancora non lo avete fatto! Bar e ristoranti Ildovrebbe essere dunque essere esibito al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. Palestre, cinema, teatri e musei Anche per andare ad allenarsi in palestra, per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - THeTanK_1 : RT @lisnico6: Io quando un ristoratore mi chiederà il green pass in Sicilia - Noname63840335 : RT @grande_flagello: Green pass obbligatorio nei musei e luoghi di cultura. Nessun pericolo per i no vax #greenpass -