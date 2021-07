Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo: scelti i quartetti dell’Italia. Ordine di rotazione: Maggio all’apertura (Di giovedì 22 luglio 2021) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha scelto i quartetti con cui disputare il turno di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tecnico bresciano ha a disposizione quattro azzurre che formano la squadra, doveva decidere l’Ordine di salita sui vari attrezzi e la strategia da adottare in occasione della gara di domenica 25 luglio. Le ragazze sono state sfortunate perché sono state inserite nell’ostica prima suddivisione (ore 03.00 italiane, le 10.00 in Giappone), dove notoriamente i punteggi sono più bassi e dove è più complicato agguantare ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana difemminile, ha scelto icon cui disputare il turno di qualificazione alledi2021. Il tecnico bresciano ha a disposizione quattro azzurre che formano la squadra, doveva decidere l’di salita sui vari attrezzi e la strategia da adottare in occasione della gara di domenica 25 luglio. Le ragazze sono state sfortunate perché sono state inserite nell’ostica prima suddivisione (ore 03.00 italiane, le 10.00 in Giappone), dove notoriamente i punteggi sono più bassi e dove è più complicato agguantare ...

