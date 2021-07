Entro fine anno Xiaomi stravolgerà il settore mobile con un telefono incredibile (Di giovedì 22 luglio 2021) Un inedito rumor su Xiaomi Mi MIX 4 svela la presenza di un display curvo e il supporto alla fotocamera sotto il display L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 22 luglio 2021) Un inedito rumor suMi MIX 4 svela la presenza di un display curvo e il supporto alla fotocamera sotto il display L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

infoiteconomia : Ford, Argo AI, prime auto a guida autonoma entro fine anno su rete Lyft - Valessiabi : RT @fendente1: TGCOM: Animali domestici nella stessa tomba del padrone, entro la fine dell'anno la Regione Lombardia approverà una legge. h… - TavoliVenezia : RT @LuigiBrugnaro: ??Proseguono le manutenzioni nelle scuole della @CMVenezia! ??Lavori in corso a palazzo Bollani, sede del Liceo “Marco Pol… - michael5scarpa : RT @LuigiBrugnaro: ??Proseguono le manutenzioni nelle scuole della @CMVenezia! ??Lavori in corso a palazzo Bollani, sede del Liceo “Marco Pol… - SUSUSBROSUS : @vVir2oso Tanto fra entro fine agosto trovo un modo e andiamo a bere in quel di Roma -