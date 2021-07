Draghi | Economia Italiana cresce ma variante Delta è una minaccia

(Di giovedì 22 luglio 2021) ?Via libera del Cdm al Dl Covid. Voto di fiducia sulla Giustizia. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni.

L'italiana è in ripresa e cresciamo a un ritmo superiore rispetto agli altri paesi europei.ma senza reagire subito quelle realtà si presenteranno in poco tempo' - ha spiegato Mario- ...... romano, laureato ine Commercio, nel 1996 frequenta la Scuola Romana dei Fumetti (dove ... Nel 2021, in qualità di Commissario, collabora con il Ministero della Cultura del Governo. ...(Adnkronos) – “L’economia italiana va bene ... Perciò “dobbiamo agire subito, serve anche per proteggere la crescita”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa."L'economia va bene, si sta riprendendo e l'Italia cresce a un ritmo superiore a quello di altri Paesi Ue, ma la variante Delta del Covid è minacciosa perché si espande molto più rapidamente di altre ...