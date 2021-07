Covid, Gimbe: raddoppiano i casi e crollano prime dosi di vaccino (Di giovedì 22 luglio 2021) raddoppiano i casi settimanali (+115%) e ci sono i primi segnali di risalita di ricoveri e terapie intensive. I dati del monitoraggio settimanale indipendenste sul Covid - 19 in Italia della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021)settimanali (+115%) e ci sono i primi segnali di risalita di ricoveri e terapie intensive. I dati del monitoraggio settimanale indipendenste sul- 19 in Italia della ...

