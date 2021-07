Covid, cambia la mappa: in Italia i casi aumentano e scattano quattro zone gialle (Di giovedì 22 luglio 2021) quattro regioni Italiane (Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna) sono passate in giallo, rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi, nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il resto dell’Italia rimane in verde. La mappa si basa sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati. La carta dell’Ecdc serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di viaggio. Il verde indica il rischio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)regionine (Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna) sono passate in giallo, rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi, nellasulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il resto dell’rimane in verde. Lasi basa sul tasso di notifica di nuovia 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati. La carta dell’Ecdc serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di viaggio. Il verde indica il rischio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambia Green pass obbligatorio, cosa cambia raccontato da un francese ... ma l'attuazione del Green pass (che si ottiene con il vaccino, con il responso negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, con la guarigione dal Covid - 19 negli ultimi sei ...

Dal 5 agosto green pass per bar e ristoranti al chiuso. Quarantena ridotta per chi è vaccinato Si cambia ancora sul vaccino per salvare i ritardatari: la nuova rotta di Figliuolo Cambiano anche i parametri per i passaggi di colore delle regioni legati al rischio Covid: viene stabilito nel 10% ...

Nuova circolare sui vaccini, ecco cosa cambia per chi è guarito Il Sole 24 ORE Tesei, Governo ha cercato compromesso PERUGIA, 22 LUG - "Il Governo ha accolto in parte le richieste avanzate dalla Regioni, cercando un compromesso tra quanto proposto dal Cts e dalla Conferenza delle Regioni": a dirlo è la presidente de ...

Meteo, caldo africano nel weekend per tutta l'Italia. Ma da lunedì cambia tutto Sarà un weekend rovente per tutta l'Italia, ma da lunedì tornerà nuovamente il maltempo su gran parte della penisola. Bollettino Covid di giovedì ...

