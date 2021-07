Coronavirus | oltre 800 nuovi casi e 8mila persone in isolamento | il report veneto

(Di giovedì 22 luglio 2021) Alle 8 di giovedì 22 luglio sono 819 icontagi da Covid - 19 in(83 nel Vicentino), 8.462 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 62 in area non critica (+15) ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - RaiNews : Dati sempre più allarmanti #coronavirus - PicenoTime : Ministero Salute: oltre 5mila i nuovi casi, invariati i posti occupati nei reparti intensivi. Tasso positività oltr… - 100x100Napoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 352 nuovi casi su oltre 8400 tamponi - salutegreen24 : Sono 792 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Di questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

Il Sole 24 ORE

Ottime notizie dal fronte Covid - 19: i vaccini contro ilprodotti da Pfizer e AstraZeneca hanno un elevato livello di efficacia anche per quanto ... maagli spot - conclude Giacomoni -......capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito dell'APP per un lungo periodo di tempo... comunque, fino a quando non giudicherà conclusa la fase di crisi del. Poiché le ...Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 63,2 milioni. I cittadini che hanno completato ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito ...Resilienza, innovazione e socialità in tempo di Covid-19: questo il contesto in cui si muove l’ITET “G. Garibaldi” di Marsala all’interno di un progetto ...