Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta positiva per le Borse asiatiche, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia alla performance positiva di Wall Street, lasciandosi alle spalle i timori per l’aumento dei contagi da Covid-19. L’indice di Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,29%. Shanghai è in positivo dello 0,33%. Balza in alto Hong Kong (+1,72%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,98%). In denaro Mumbai (+1,17%); sulla stessa linea, sale Sydney (+1,01%). Kuala Lumpur avanza dello 0,46%. Sostanzialmente appiattita sui valori ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta positiva per le, mentreper la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia alla performance positiva di Wall Street, lasciandosi alle spalle i timori per l’aumento dei contagi da Covid-19. L’indice di Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,29%. Shanghai è in positivo dello 0,33%. Balza in alto Hong Kong (+1,72%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,98%). In denaro Mumbai (+1,17%); sulla stessa linea, sale Sydney (+1,01%). Kuala Lumpur avanza dello 0,46%. Sostanzialmente appiattita sui valori ...

Advertising

andreastoolbox : Aprono ancora positive le Borse europee. Piazze asiatiche in ordine sparso - Rai News - MilanoFinanza : Borse asiatiche contrastate, risale il rendimento del Treasury 10 anni - MarinoBruschini : RT @Radio1Rai: Lunedì nero per le #borse europee, preoccupate per l’andamento della pandemia. #PiazzaAffari ieri è stata la peggiore con un… - paoloigna1 : RT @Radio1Rai: Lunedì nero per le #borse europee, preoccupate per l’andamento della pandemia. #PiazzaAffari ieri è stata la peggiore con un… - Radio1Rai : Lunedì nero per le #borse europee, preoccupate per l’andamento della pandemia. #PiazzaAffari ieri è stata la peggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività Seduta positiva per le Borse asiatiche, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia alla performance positiva di Wall Street , ...

Aprono ancora positive le Borse europee. Piazze asiatiche in ordine sparso Mentre è stata una giornata a due velocità per le piazze asiatiche. In positivo Tokyo e le piazze cinesi, in particolare Shenzen che sale di oltre un punto e mezzo, mentre calano Hong Kong e Seul - ...

Aprono ancora positive le Borse europee. Piazze asiatiche in ordine sparso Rai News Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività (Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse asiatiche, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia ...

Borse asiatiche positive con rialzi Wall Street Scambi in rialzo per le principali Borse asiatiche, senza la guida della piazza finanziaria di Tokyo che è restata chiusa per festività. Scambi positivi per l'indice Hang Seng che mostra una crescita ...

Seduta positiva per le, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia alla performance positiva di Wall Street , ...Mentre è stata una giornata a due velocità per le piazze. In positivo Tokyo e le piazze cinesi, in particolare Shenzen che sale di oltre un punto e mezzo, mentre calano Hong Kong e Seul - ...(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse asiatiche, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia ...Scambi in rialzo per le principali Borse asiatiche, senza la guida della piazza finanziaria di Tokyo che è restata chiusa per festività. Scambi positivi per l'indice Hang Seng che mostra una crescita ...