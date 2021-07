Biassono | travolto da un' auto in un cantiere stradale | grave operaio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biassono travolto

Il Giorno

... a, in provincia di Monza e Brianza . Un operaio che stava lavorando in un cantiere stradale è statoda un'auto e ora si trova ricoverato in gravi condizioni. L'uomo, un 32enne di ...Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, della Croce Bianca die della ... A Carnate infine un altro motociclista era statoe ucciso da una macchina: Ronnie Rossini, 41 ...Un grave incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte nel Milanese. Un operaio che stava lavorando in un cantiere stradale è stato travolto da un'auto e ora si trova ricoverato in gravi condiz ...Monza - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Un operaio che stava lavorando in un cantiere stradale è stato t ...