AIC ai calciatori | «Vaccinatevi | tuteliamo le squadre e le famiglie»

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’AIC ha diramato un comunicato rivolto aiinvitando (i non vaccinati) a completare il ciclo: la richiesta L’AIC, come riportato dall’ANSA, chiede aidi vaccinarsi. La nota riportata dall’ANSA. «Vaccinarsi per tutelare se stessi, i compagni di squadra e le: è questa la raccomandazione messa nero su bianco dall’Assoin una lettera inviata ai propri iscritti lunedì, secondo quanto apprende l’ANSA. Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti dell’Aic anche nelle visite di questi giorni all’interno dei ritiri delledi Serie A, che si ...

Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti dell'AIC, durante le visite di questi giorni all'interno dei ritiri delle squadre di Serie A, che si stanno ...