Ufficiali le nuove rimodulazioni TIM, le offerte di linea fissa impattate (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le rimodulazioni TIM di fine estate sono ormai realtà: vi avevamo parlato in anteprima delle prossime modifiche unilaterali che il gestore blu applicherà ad alcune offerte di rete fissa, ma adesso è stato proprio l’operatore a confermare quanto sta per avvenire tramite il proprio sito, all’interno della sezione ‘News Comunicazioni Importanti‘. La comunicazione è già iniziata a rimbalzare nelle fatture dei clienti impattati, anche se l’Ufficializzazione vera e propria, come vi dicevamo, è appena arrivata. A partire dal 1 settembre 2020, ci sarà un amento di 2 euro del canone mensile dell’abbonamento della TIM Connect e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) LeTIM di fine estate sono ormai realtà: vi avevamo parlato in anteprima delle prossime modifiche unilaterali che il gestore blu applicherà ad alcunedi rete, ma adesso è stato proprio l’operatore a confermare quanto sta per avvenire tramite il proprio sito, all’interno della sezione ‘News Comunicazioni Importanti‘. La comunicazione è già iniziata a rimbalzare nelle fatture dei clienti impattati, anche se l’zzazione vera e propria, come vi dicevamo, è appena arrivata. A partire dal 1 settembre 2020, ci sarà un amento di 2 euro del canone mensile dell’abbonamento della TIM Connect e ...

Advertising

DenisDecorte : ?? Serie A 2021/2022, tutte le nuove maglie ufficiali uscite finora via @OneFootball. Leggilo qui: - _autoblog : Citroen C5 X: nuove immagini ufficiali - indiavolati : RT @alex00XXI: @perchetendenza Vabbè ma che dovevano fare? Ancora la stagione non è iniziata e non ci sono foto ufficiali con le nuove divi… - NeroAzzurro20 : @ilsommotwinter @petitoblu @DAZN_IT la polemica invece è sacrosanta…le nuove maglie 2021/22 delle squadre sono già… - ellemal1 : siamo un'accademia di BELLE ARTI con un indirizzo di NUOVE TECNOLOGIE che comprende un corso di WEB DESIGN e dobbia… -