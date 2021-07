Ufficiale | Stefano Salvi passa dal Foggia al Legnago

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Èilggio didalalSalus. Ecco il comunicato del club veneto: “F.C.Salus comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, dalCalcio, del calciatore, che con il quale è stato siglato un accordo biennale”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Legnago, ecco Stefano Salvi: contratto biennale - stefano_6000 : RT @PiacenzaCalcio: ?? Ufficiale! Alessandro Cesarini è un giocatore del #Piacenza! #iotifoPiace - zanpaqu07 : RT @GiovaAlbanese: Il portiere Stefano #Gori in direzione #Como, dalla #Juventus #Under23. Operazione già definita, sarà ufficiale nelle pr… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Il portiere Stefano #Gori in direzione #Como, dalla #Juventus #Under23. Operazione già definita, sarà ufficiale nelle pr… - stefano_branca : RT @legnanowebtv: Sport e inclusione: Qui il video ricordo della manifestazione organizzata da Cittadinanza Attiva e che abbiamo seguito co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Stefano

...disidratata - ha spiegato la conduttrice della trasmissione di Canale 5 sul suo account... dopo il primogenito Santiago nato dalla precedente relazione conDe Martino. Nel corso della ...... fu una ventata di freschezza per Carolina, che solo nove anni prima aveva perso il marito... A 16 anni ha fatto il suo debuttoin società al Ballo delle rose del Principato , dove per ...F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, dal Foggia Calcio, del calciatore Stefano Salvi, che con il quale è stato siglato un ...MARINO (politica) - Lega e Forza Italia confermano il sostegno a Cecchi, si attendono le mosse di Fratelli d'Italia e Coraggio Italia ilmamilio.it - contenuto esclusivo Nel centrodestra di Marino nu ...