Traffico Roma del 21-07-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Luceverdebuon pomeriggio a Ben ritrovati gli incolonnamenti per incidente sul treno Urbano della A24 tra la tangenziale Est e lo svincolo per La Palmiro Togliatti direzione del raccordo anulare altro incidente sulla via Cassia 3 a via della Giustiniana e la Storta in uscita daè ancora un incidente a provocare code sulla via Pontina in direzionee tre a Tor de’ Cenci e lei incidente diintenso provocano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e lo svincolo per LaNapoli ma ci sono code anche sulla carreggiata interna per ...