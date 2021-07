Tokyo 2020 softball | Howard ricorda ex coach Obletter | “E’ nel nostro cuore”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Eravamo un po’ nervose prima della partita ma abbiamo giocato bene. In difesa siamo state super e il pitcher ha fatto un ottimo lavoro”. Queste le parole di Andrea, giocatrice della nazionale italiana di, intervenuta ai microfoni del sito ufficiale delle Olimpiadi dopo la sconfitta subita contro gli Stati Uniti nel match d’esordio a(2-0). Infine l’azzurra ha volutore Enrico, morto lo scorso a febbraio a causa del Covid. “Anche se non era qui con noi lo era nelpossiamo sentire ancora la sua voce”. ...

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - zazoomblog : Tokyo 2020 altri otto positivi: anche un atleta. I casi totali alle Olimpiadi salgono a 75 - #Tokyo #altri… - carlamartamari : RT @espressonline: A Tokyo 2020 la nazionale dei rifugiati: ecco gli gli atleti del “Paese che non c’è” -

Primo e unico italiano a prendere parte all' Olimpiade giapponese , nel surf che esordisce a. Leonardo Fioravanti è già nella storia dello sport italiano, ma lui, romano di 23 anni, con il fisico che sembra un protagonista eroico di Baywatch, vuole entrarci dalla porta delle medaglie. ...I Giochi Olimpici disi apriranno ufficialmente venerdì.Su DAZN, invece, Eurosport trasmetterà live il meglio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 attraverso solamente i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2 Il viaggio di Discovery ai Giochi Olimpici ...Surf: tavola smarrita, stella del Brasile non si allena. Problemi per una delle due maggiori speranze di medaglia del Brasile a Tokyo 2020. Tavola da surf smarrita anche per una componente del team fe ...