Serie A, allarme no-vax: non vaccinato il 10% dei giocatori (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Serie A aumenta la preoccupazione per i giocatori ancora non vaccinati: secondo Gazzetta sono quasi il 10% Il caso Spezia ha acceso i riflettori sui no vax del calcio. Un problema di difficile gestione, visto che la legge italiana non prevede l'obbligo di vaccinazione, ma su cui si cerchera? di intervenire soprattutto attraverso l'informazione. Il calcio vuole ripartire per non fermarsi piu?, quindi pretende sicurezza. Il nuovo protocollo Figc da? indicazioni severe e precise su come limitare e gestire i contagi ma quanto è accaduto nel club ligure preoccupa. L'ombra dei no vax del pallone si fa sempre più ingombrante e non è affatto semplice trovare ...

