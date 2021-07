Salvatore Marino (Maschio 100%): “Se passa Ddl Zan lanciamo Sos eterofobia” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Se passa il Ddl Zan lanciamo l’Sos eterofobia. I veri discriminati siamo noi”. Ex ballerino, presidente di un’associazione dall’eloquente titolo ‘Maschio 100%’ Salvatore Marino è convinto che il Ddl Zan nasconda “un attacco vero e proprio al mondo etero”. “Purtroppo – racconta all’Adnkronos – vengo a sapere di continuo che donne e uomini etero hanno difficoltà a farsi spazio in certi ambienti dello spettacolo e della televisione proprio in ragione del loro non essere gay o trans o transgender. Ho lavorato con Gino Landi, con Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo, Lorella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Seil Ddl Zanl’Sos. I veri discriminati siamo noi”. Ex ballerino, presidente di un’associazione dall’eloquente titolo ‘è convinto che il Ddl Zan nasconda “un attacco vero e proprio al mondo etero”. “Purtroppo – racconta all’Adnkronos – vengo a sapere di continuo che donne e uomini etero hanno difficoltà a farsi spazio in certi ambienti dello spettacolo e della televisione proprio in ragione del loro non essere gay o trans o transgender. Ho lavorato con Gino Landi, con Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo, Lorella ...

