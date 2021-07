Reazione a Catena | Liorni ferma tutto | “Un caso che sia capitato a voi”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuova puntata con Marcoe l’amato programma: momento particolare il studio, il conduttore si rivolge ai concorrenti M.(fonte foto: raiplay)Non smette di tener compagnia e allietare le serate di tutti i telespettatori incollati davanti allo schermo del televisore e sintonizzati su Rai 1,, l’amato programma condotto dallo stimato Marco: nel corso della puntata odierna, il presentatore si prende un momento per rivolgersi ai concorrenti, dando vita ad un sipariettoda ridere. ...

Advertising

atony55 : @marcoliorni @ReazioniAcatenA reazione a catena, uno dei giochi più stupidi della televisione, chi decide e quando… - koushotto : @sunshinata_ L'HAI SCOPERTO DA REAZIONE A CATENA VERO STO MORENDO - GGiorgilla : adesso che ho ricominciato a guardare reazione a catena posso dire che è davvero cominciata l’estate - luceecenere_ : a reazione a catena una delle due squadre si chiama 'le monelle' e a me viene in mente solo la monella di @_emilife - Missunderstress : Questa edizione di Reazione a Catena molto moscia a quest'ora gli anni scorsi avevamo già i mega campioni con una media di 20 parole a sera -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

16.45 TG1 TELEGIORNALE 16.55 TG1 ECONOMIA/CHE TEMPO FA 17.05 ESTATE IN DIRETTA con Roberta Capua e Gianluca Semprini 18.45Game Show 20.00TG1 TELEGIORNALE 20.30 TECH ETECHETÈ ..., Marco Liorni costretto a riportare la calma in studio. Tra poco una nuova puntata del gioco estivo di Rai 1 ma prima ricapitoliamo quanto accaduto nella puntata di ieri, martedì 20 ...Nuova puntata con Marco Liorni e l'amato programma Reazione a Catena: momento particolare il studio, il conduttore si rivolge ai concorrenti ...Reazione a Catena, Marco Liorni costretto a riportare la calma in studio. Tra poco una nuova puntata del gioco estivo di Rai 1 ma prima ricapitoliamo quanto accaduto nella puntata di ieri, martedì 20 ...