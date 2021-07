Provvedimento Antitrust, Aspi: riduzione pedaggi già attivata, a lavoro con il Mims per il cashback (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia, d’intesa con il Mims e nell’ambito della più ampia gestione della concessione, ha attivato già dal 2020 riduzioni o azzeramenti del pedaggio a favore dell’utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo 2020-21. In tali tratte rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dall’Antitrust (dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall’Autorità giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non attuali, ma avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Così ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia, d’intesa con ile nell’ambito della più ampia gestione della concessione, ha attivato già dal 2020 riduzioni o azzeramenti delo a favore dell’utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo 2020-21. In tali tratte rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dall’(dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall’Autorità giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non attuali, ma avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Così ...

