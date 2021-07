Omofobia | Luxuria | ‘slittamento ddl Zan frutto dell’accordo tra i due Mattei’**

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “L’accordo tra i due Mattei è evidente per il fatto che Iv ha depositato 4 emendamenti che prima aveva detto non avrebbe presentato”. Cosìall’Adnkronos sul ddl Zan, cancellato ormai dai lavori di luglio in Senato e che rischia di slittare a settembre. “La strada è tortuosa ma non bloccata – afferma l’attivista Lgbt – Lo vogliono fare fallire, ma continuo a essere fiduciosa e credo che alla fine si andrà a scrutinio segreto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La bandiera arcobaleno posata da Vladimirsulla bara di Raffaella Carrà è stata strumentalizzata da alcuni esponenti della destra di ...tutte le volte che la showgirl ha combattuto l', ...... il suo sorriso? farai ballare gli angeli? ' scrive Vladimir. ' Per oltre cinquant'anni ... ha ricordato l'onorevole Alessandro Zan , promotore del disegno di legge contro l'. ' Ricordo ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “L’accordo tra i due Mattei è evidente per il fatto che Iv ha depositato 4 emendamenti che prima aveva detto non avrebbe presentato”. Così Luxuria all’Adnkronos sul ddl Zan ...Ex deputata, prima trans in Parlamento in uno Stato europeo, si racconta a unionesarda.it: “A scuola trovavo insulti sui libri e pipì nelle scarpe. Il ddl Zan evita gli omofobi di domani” ...