New World: streamer Twitch bannata per aver provato a mungere una mucca – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) A quanto pare gli sviluppatori di Amazon stanno ancora prendendo le misure con New World, che ha bannato una streamer Twitch che ha provato a mungere una mucca.. La streamer Twitch AnnieFuchsia è stata bannata permanentemente da New World, il nuovo MMORPG di Amazon, per un motivo quanto mai bizzarro: ha provato a mungere una mucca. La beta chiusa di New World è andata online il 20 luglio 2021 per tutti quelli che lo hanno prenotato, diventando ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) A quanto pare gli sviluppatori di Amazon stanno ancora prendendo le misure con New, che ha bannato unache hauna.. LaAnnieFuchsia è statapermanentemente da New, il nuovo MMORPG di Amazon, per un motivo quanto mai bizzarro: hauna. La beta chiusa di Newè andata online il 20 luglio 2021 per tutti quelli che lo hanno prenotato, diventando ...

