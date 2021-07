Netflix si concentrerà prima sui giochi per mobile e non addebiterà un costo aggiuntivo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 luglio 2021)ha rivelato di più sui suoi piani per espandersi nel mercato dei video, incluso il modo in cui il servizio di abbonamento nonai membri unper giocare una volta cheinizierà a lanciare i prodotti. La piattaforma ha anche rivelato che nelle sue prime fasi sisuiper dispositivi. In una lettera agli azionisti in vista della conference call sui guadagni finanziari trimestrali,ha dedicato una sezione per parlare di più della sua nuova ...