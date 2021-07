Mario Rui l’agente: “Resterà al Napoli. Di Lorenzo-Atletico, vi dico tutto. Tutino, futuro incerto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mario Giuffredi agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Il Napoli ha messo tutti i sui calciatori sul mercato, così come ha riferito Aurelio De Laurentiis nella sua ultima conferenza stampa. Tra questi c’è naturalmente anche Mario Rui. Sono arrivati dei sondaggi da parte di alcune società turche, ma le loro offerte non hanno soddisfatto né il calciatore né lo stesso club azzurro. Il terzino Resterà a Napoli, ne sono convinto. Qualora arrivasse un nuovo calciatore in quella zona del campo, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021)Giuffredi agente diRui e Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Ilha messo tutti i sui calciatori sul mercato, così come ha riferito Aurelio De Laurentiis nella sua ultima conferenza stampa. Tra questi c’è naturalmente ancheRui. Sono arrivati dei sondaggi da parte di alcune società turche, ma le loro offerte non hanno soddisfatto né il calciatore né lo stesso club azzurro. Il terzino, ne sono convinto. Qualora arrivasse un nuovo calciatore in quella zona del campo, ...

Advertising

napolipiucom : ?? MARIO RUI L’AGENTE: “RESTERÀ AL NAPOLI. DI LORENZO-ATLETICO, VI DICO TUTTO. TUTINO, FUTURO INCERTO” #napoli… - zazoomblog : Giuffredi: “Mario Rui resterà a Napoli non ha paura di un altro esterno sinistro” - #Giuffredi: #“Mario #resterà… - napolista : L’agente a Radio Marte: “Sono sicuro che dimostrerà il suo valore, il calcio è competizione. Ci sono stati sondaggi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Mario Rui, l’agente: “Non ha paura, resterà anche con un altro ter… - enneaccaquattro : Piena di Mario Rui, cosa devo fare per vederlo giocare in prima categoria? -