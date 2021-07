La riforma della giustizia slitta, è il tempo dei mediatori (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Sulla riforma del processo penale continua la mediazione, dopo la pioggia di emendamenti presentati in commissione giustizia alla Camera. A seguire da vicino 'la partita' anche Palazzo Chigi, viene riferito in ambienti parlamentari, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. In commissione, però, ci sono 1631 emendamenti, di cui oltre 900 solo dei Cinque stelle: il presidente pentastellato Mario Perantoni ha scritto al presidente della Camera, Roberto Fico, per riferire che è impossibile portare il testo in Aula venerdì 23 luglio come programmato e la nuova data potrebbe essere indicata per la prossima ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Sulladel processo penale continua la mediazione, dopo la pioggia di emendamenti presentati in commissionealla Camera. A seguire da vicino 'la partita' anche Palazzo Chigi, viene riferito in ambienti parlamentari, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. In commissione, però, ci sono 1631 emendamenti, di cui oltre 900 solo dei Cinque stelle: il presidente pentastellato Mario Perantoni ha scritto al presidenteCamera, Roberto Fico, per riferire che è impossibile portare il testo in Aula venerdì 23 luglio come programmato e la nuova data potrebbe essere indicata per la prossima ...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA Parla il capo della Direzione distrettuale Antimafia milanese: “Sulla base dei numeri già si capis… - fattoquotidiano : Non solo improcedibilità: sul Fatto di domani gli altri orrori della riforma Cartabia - Azione_it : Il processo è di per sé una pena. 120.000 persone sono assolte in primo grado dopo tre o quattro anni di udienze. C… - gps72 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi metterà la fiducia sulla riforma della giustizia, 'siccome c'è stato un testo approvato all'unanimità in consig… - gianrollandi : RT @jacopo_iacoboni: Draghi metterà la fiducia sulla riforma della giustizia, 'siccome c'è stato un testo approvato all'unanimità in consig… -