Juventus, affaticamento muscolare per Dybala. Alla Continassa in visita Torricelli e Ravanelli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo un allenamento pomeridiano al mercoledì per la Juventus di Massimiliano Allegri che si prepara sabato ad affrontare in amichevole il Cesena Alla Continassa. Durante la sessione odierna al Training Center Paulo Dybala e Marco Da Graca hanno svolto un lavoro personalizzato e così accadrà per i prossimi giorni, rispettivamente a causa di un affaticamento Alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo, riferiti al termine dell’allenamento di ieri. Nel frattempo, a Vinovo visita di due vecchie glorie del passato bianconero come Moreno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo un allenamento pomeridiano al mercoledì per ladi Massimiliano Allegri che si prepara sabato ad affrontare in amichevole il Cesena. Durante la sessione odierna al Training Center Pauloe Marco Da Graca hanno svolto un lavoro personalizzato e così accadrà per i prossimi giorni, rispettivamente a causa di uncoscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo, riferiti al termine dell’allenamento di ieri. Nel frattempo, a Vinovodi due vecchie glorie del passato bianconero come Moreno ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni. ?????? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Affaticamento muscolare per Dybala: salterà l'amichevole col Cesena ? - Sicilianodoc73 : RT @romeoagresti: #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni.… - Zakaria27584971 : #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni. ?????? - ABarucca : RT @romeoagresti: #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni.… -