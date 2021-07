Inter, a rischio la tournée in USA: verrà presa una decisione last minute (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inter, a rischio la tournée in America: oggi la decisione last minute da parte del club dopo la rinuncia dell’Arsenal Ieri sera è arrivata la notizia che l’Arsenal non volerà negli Stati Uniti per la Florida Cup: i motivi sono legati alla positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra. Anche l’Inter sembra ora orientata a non partire per la torunée. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il club starebbe valutando eventuali penali che gli organizzatori del torneo potrebbero pretendere dai club in caso di mancata partecipazione. In ogni caso, la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021), alain America: oggi lada parte del club dopo la rinuncia dell’Arsenal Ieri sera è arrivata la notizia che l’Arsenal non volerà negli Stati Uniti per la Florida Cup: i motivi sono legati alla positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra. Anche l’sembra ora orientata a non partire per la torunée. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il club starebbe valutando eventuali penali che gli organizzatori del torneo potrebbero pretendere dai club in caso di mancata partecipazione. In ogni caso, la ...

