Il pranzo è servito, "pericoloso gioco" in diretta. Flavio Insinna: "Ci siamo feriti in quattro, non lo fate a casa. È pericolosissimo" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Partenza sprint per la puntata de Il pranzo è servito andata in onda ieri 20 luglio su Rai 1. A sorprendere i telespettatori è stata una frase di Flavio Insinna. Dopo aver interrogato i concorrenti su un oggetto inusuale che si può utilizzare in cucina, il conduttore ha mostrato una sorta di molla. Tra tentativi e indizi è il campione Luca ad indovinare: "È uno schiaccianoci!". Risposta corretta e Insinna mostra il funzionamento dell'oggetto misterioso: "Bambini non lo fate a casa, è pericolosissimo", ha esordito. E poi ancora, ironico: "Ci siamo feriti in quattro".

