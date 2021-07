Hysaj criticato dagli ultras della Lazio | l' agente interviene in diretta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In onda a Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi,di alcuni calciatori del Napoli e dell'ex Elseid. Il terzino albanese, arrivato alla corte di Sarri nel, è stato protagonista di un equivoco con i nuovi tifosi. Si è reso protagonista di un video in cui cantava 'Bella ciao', canto popolare italiano, e alcuni tifosinon l'hanno presa bene. L'è intervenuto sull'accaduto: "C'è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significatocanzone e ...

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj criticato

...in biancoceleste ha dovuto affrontare una nuova grana col neo - calciatore Elseid. Ad ... c'è la questione relativa al difensore albanese, aspramentedai tifosi laziali dopo il video - ...Fortunatamente una gran parte della tifoseria laziale non ha visto il gesto dicome un atto ...si è dovuto esporre direttamente l'allenatore Sarri con alcuni tifosi che hanno...La Lazio si impone anche nella sua seconda amichevole stagionale: l'intesa tra i giocatori di Maurizio Sarri funziona a meraviglia ...La Lazio alza la voce e si schiera in difesa del nuovo acquisto Elseid Hysaj, insultato pesantemente dalla tifoseria biancoceleste per aver intonato la canzone “Bella Ciao” in un video poi finito sui ...