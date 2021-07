Green Pass, Fedriga “Proposto per grandi eventi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha elaborato alcune proposte sull’uso del Green Pass in un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempio grandi eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi”. Lo dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che aggiunge: “Inoltre abbiamo anche condiviso una proposta per la revisione degli indicatori delle zone di rischio, formulando l’ipotesi di portare, per la zona bianca, il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al 30% e quello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha elaborato alcune proposte sull’uso delin un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempiosportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi”. Lo dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimilianoche aggiunge: “Inoltre abbiamo anche condiviso una proposta per la revisione degli indicatori delle zone di rischio, formulando l’ipotesi di portare, per la zona bianca, il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al 30% e quello ...

