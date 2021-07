Green pass, Bersani a La7: “Draghi dia un’indicazione precisa. Le persone devono sapere come comportarsi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “È ora che venga data un’indicazione precisa. Il governo deve prendere una decisione, in modo che la gente sappia come comportarsi”. Lo ha detto Pierluigi Bersani, ospite di In Onda su La7. “Quando hai 29 milioni di Green pass scaricati sei già avanti col lavoro, devi porti il problema di come usarli. Si diceva che Conte parlava troppo, ma allora facciamo una via di mezzo…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “È ora che venga data. Il governo deve prendere una decisione, in modo che la gente sappia”. Lo ha detto Pierluigi, ospite di In Onda su La7. “Quando hai 29 milioni discaricati sei già avanti col lavoro, devi porti il problema diusarli. Si diceva che Conte parlava troppo, ma allora facciamo una via di mezzo…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - Eugenio85428611 : RT @abettine: Il Green Pass non è un documento sanitario: è la tessera del partito fascista. E noi, che ci siamo formati sui libri di Carl… - zazagab2 : @IlnuovoPreside1 @DiegoFusaro @RiccardoFortin @VotersItalia @noalvaccino Se il green pass passerà significa che avr… -