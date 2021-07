Gratteri e De Raho sulla ruspa. Demolita la riforma Cartabia. Doppio allarme sugli effetti per la sicurezza del Paese. A rischio i processi contro la criminalità organizzata (Di mercoledì 21 luglio 2021) Che la bocciatura dei giorni scorsi da parte dell’Associazione nazionale magistrati al progetto di riforma del processo penale fosse solo l’antipasto (leggi l’articolo), lo si era capito da tempo. Pochi, però, si sarebbero aspettati che quelli interventi – fino a ieri giudicati “forti” – fossero l’equivalente di un leggero rimprovero se confrontati alle audizioni, tenute ieri davanti alla commissione Giustizia della Camera (leggi l’articolo), del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e del procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho. Senza mezze misure i due stimati magistrati hanno demolito, letteralmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Che la bocciatura dei giorni scorsi da parte dell’Associazione nazionale magistrati al progetto didel processo penale fosse solo l’antipasto (leggi l’articolo), lo si era capito da tempo. Pochi, però, si sarebbero aspettati che quelli interventi – fino a ieri giudicati “forti” – fossero l’equivalente di un leggero rimprovero se confrontati alle audizioni, tenute ieri davanti alla commissione Giustizia della Camera (leggi l’articolo), del procuratore di Catanzaro Nicolae del procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De. Senza mezze misure i due stimati magistrati hanno demolito, letteralmente ...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA Il procuratore nazionale: “È un forte indebolimento della lotta a terrorismo, mafie, corruzione: l… - castell32082033 : RT @jacopo_iacoboni: Il candidato spieghi in base a quali motivazioni dovremmo riporre più fiducia in Gratteri e Cafiero de Raho che in Dra… - edoludo : RT @fattoquotidiano: RIFORMA CARTABIA Il procuratore nazionale: “È un forte indebolimento della lotta a terrorismo, mafie, corruzione: lesi… - GigioFigio : RT @jacopo_iacoboni: Il candidato spieghi in base a quali motivazioni dovremmo riporre più fiducia in Gratteri e Cafiero de Raho che in Dra… - JacopoSorbo : RT @jacopo_iacoboni: Il candidato spieghi in base a quali motivazioni dovremmo riporre più fiducia in Gratteri e Cafiero de Raho che in Dra… -