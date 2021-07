Giustizia: Renzi firma i referendum, “Uno straordinario strumento di pressione sul Parlamento” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – I referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali sono “uno straordinario strumento di pressione perché il Parlamento faccia la propria parte”. L’ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dopo aver firmato i referendum in un gazebo dei Radicali a Roma. L’ex premier ha chiarito di aver firmato tutti i sei quesiti, ma “non ho firmato quelli sull’eutanasia”, ha aggiunto. Sulle motivazioni, ha spiegato: “Ho firmato perché, quando si parla di riforma della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Isullapromossi dalla Lega e dai Radicali sono “unodiperché ilfaccia la propria parte”. L’ha detto il leader di Italia viva, Matteo, dopo averto iin un gazebo dei Radicali a Roma. L’ex premier ha chiarito di averto tutti i sei quesiti, ma “non hoto quelli sull’eutanasia”, ha aggiunto. Sulle motivazioni, ha spiegato: “Hoto perché, quando si parla di riforma della ...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' - fattoquotidiano : Renzi firma i referendum sulla giustizia della Lega. E dà la colpa al Pd sul ddl Zan: “Chi non lo vuole in questo m… - Corriere : Riforma della Giustizia, Renzi firma a Roma i referendum del partito Radicale - ilCandido : RT @RadioRadicale: .@matteorenzi firma i #referendum per la #GiustiziaGiusta al tavolo del @PartitoRadicale ???? - apavo75 : RT @convivioblog: Matteo Renzi dovrebbe dirlo di essersi sbagliato su #Gratteri. Il presidente Napolitano aveva visto giusto. Non posso pen… -