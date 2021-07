“Girava con la pistola, lo chiamavamo lo sceriffo”: i cittadini raccontano l’assessore di Voghera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Adriatici vantava delle competenze professionali. Ci ha lasciato un po’ stupiti il perché avesse accettato un incarico del genere (Assessore alla Sicurezza, ndr). Noi lo chiamavamo lo sceriffo per il modo di atteggiarsi, modi troppo bruschi verso i deboli e la micro criminalità, che a Voghera esiste, ma non era certo il ragazzo di ieri sera che è morto”, così in un’intervista a Repubblica Giampiero Santamaria, coordinatore di “La buona destra” di Voghera, su Massimo Adriatici, l’assessore leghista del comune lombardo che ieri sera ha ucciso un 39 marocchino dopo una lite, sparando un colpo di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Adriatici vantava delle competenze professionali. Ci ha lasciato un po’ stupiti il perché avesse accettato un incarico del genere (Assessore alla Sicurezza, ndr). Noi loloper il modo di atteggiarsi, modi troppo bruschi verso i deboli e la micro criminalità, che aesiste, ma non era certo il ragazzo di ieri sera che è morto”, così in un’intervista a Repubblica Giampiero Santamaria, coordinatore di “La buona destra” di, su Massimo Adriatici,leghista del comune lombardo che ieri sera ha ucciso un 39 marocchino dopo una lite, sparando un colpo di ...

