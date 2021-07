FI | Cavallari | chi seleziona dirigenti nuovo concorso Astral?

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Suldell’, Azienda strade del Lazio Spa, continuano a mancare i pezzi. Nella commissione Trasparenza della Pisana, convocata lo scorso 9 luglio, l’audito amministratore unico, Antonio Mallamo, ha affermato che per la selezione di 3 direttori e di 12si sarebbe affidato ad un ateneo romano. Da allora non si è saputo più nulla, l’università non è stata resa nota e il bando di partecipazione è scaduto”. Così in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Enrico(Forza Italia). “Continuo a sollecitare chiarimenti su questoche discrimina l’accesso di ...