Dopo la Germania la Cina: 'Mai in mille anni un niubifragio simile'. Scene apocalittiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) 25 morti, 7 dspersi: è l'ultimo bilancio delle tragiche pioggie torrenziali che si sono abbattute nella provincia di Henan. Nel capologuo Zhengzhou 12 persone sono rimaste intrappolate nella ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021) 25 morti, 7 dspersi: è l'ultimo bilancio delle tragiche pioggie torrenziali che si sono abbattute nella provincia di Henan. Nel capologuo Zhengzhou 12 persone sono rimaste intrappolate nella ...

Advertising

NicolaPorro : Il grande Franco Battaglia smonta, con i fatti, la retorica “verde” che ha cavalcato le tragiche alluvioni in Germa… - greenMe_it : Dopo la Germania, l’apocalisse climatica colpisce la Siberia con incendi mai visti prima (e anche la Cina)… - Korean_Sunbae : I Sud-Coreani non possono entrare in NordCorea da 70anni fa(dopo la II guerra mondiale)come qulache anno fa Germania con il Muro di Berlino. - elliott_il : @macho_morandi Mio padre era tifoso del Germania e dopo che mia madre rifiuto Jurgen, Franz, Lothar (meno male) e v… - ale0090hilp : @AbdulAlhazared e ci sono pochissimi contagi in Germania. È obbligatorio in bar ristoranti palestre cinema teatri?… -