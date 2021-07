Diletta Leotta e Cam Yaman: “Lite furibonda e violenta tra i due” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovo incredibile litigio tra Can Yaman e Diletta Leotta, o almeno così assicura Alessandro Rosica, noto Instagrammer specializzato in gossip. Il giovane, attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo che non a caso si chiama “Social Investigator”, ha spiegato che tra Can Yaman e Diletta sarebbe finita per sempre. L’attore turco e il giornalista sportivo sono stati più volte criticati di recente. Molti sostengono che la loro relazione sia sempre stata finta, guidata solo dall’ondata di reciproca pubblicità. I fan di Can Yaman, invece, credono che l’amore che il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovo incredibile litigio tra Can, o almeno così assicura Alessandro Rosica, noto Instagrammer specializzato in gossip. Il giovane, attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo che non a caso si chiama “Social Investigator”, ha spiegato che tra Cansarebbe finita per sempre. L’attore turco e il giornalista sportivo sono stati più volte criticati di recente. Molti sostengono che la loro relazione sia sempre stata finta, guidata solo dall’ondata di reciproca pubblicità. I fan di Can, invece, credono che l’amore che il ...

Advertising

95_addicted : RT @bubinoblog: DAZN, GIORGIA ROSSI: 'A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE CAN YAMAN' - GossipItalia3 : Diletta Leotta e Can Yaman come Harry e Meghan? #gossipitalianews - bubinoblog : DAZN, GIORGIA ROSSI: 'A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE CAN YAMAN' - 57julijulia : Diletta Leotta e Can Yaman ospiti di un noto programma Mediaset? Ecco quale! - _DAGOSPIA_ : 'A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE IL FIDANZATO'-GIORGIA ROSSI SU 'OGGI' ACCENDE IL DERBY… -