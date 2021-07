Covid-19, continua a crescere la curva dei contagi. Dose unica vaccino entro sei mesi per chi ha contratto il virus (Di mercoledì 21 luglio 2021) continua a crescere la curva dei contagi in Italia. Nelle ultime ventiquattr'ore, con 235.097 tamponi effettuati, i nuovi casi registrati sono stati 4.259 (ieri 3.558). Anche il tasso di positività risulta in aumento: +1,8%. È quanto riporta il bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute. I decessi sono stati 21, ieri 10.Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.297.337, i morti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 luglio 2021)ladeiin Italia. Nelle ultime ventiquattr'ore, con 235.097 tamponi effettuati, i nuovi casi registrati sono stati 4.259 (ieri 3.558). Anche il tasso di positività risulta in aumento: +1,8%. È quanto riporta il bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute. I decessi sono stati 21, ieri 10.Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.297.337, i morti ...

