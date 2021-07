Cosentino, condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Di mercoledì 21 luglio 2021) condanna a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa per Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi ed ex coordinatore regionale del Pdl Campania. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quarta sezione della Corte d’Appello di Napoli al termine del processo Eco4, dal nome del consorzio che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in diversi comuni del Casertano. In primo grado Cosentino, assistito dagli avvocati Stefano Montone e Agostino De Caro, era stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021)a 10di reclusione perinper Nicola, ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi ed ex coordinatore regionale del Pdl Campania. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quarta sezione della Corte d’Appello di Napoli al termine del processo Eco4, dal nome del consorzio che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in diversi comuni del Casertano. In primo grado, assistito dagli avvocati Stefano Montone e Agostino De Caro, era stato ...

