Book of Travels | rinviato l' early access dell' RPG online con elementi alla Journey

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Originariamente previsto per il lancio ino anticipato il 9 agosto,ofverrà lanciato il 30 agosto. Gli sviluppatori lo hanno annunciato attraverso un comunicato stampa e utilizzeranno il tempo aggiuntivo per assicurarsi che la build imminente corrispondavisione del team. Il direttore creativo Jakob Tuchten ha dichiarato: "In questo momento siamo a buon punto, ma la messa a punto che faremo in queste tre settimane extra assicurerà che la profondità del mondo di gioco soddisfi le nostre ambizioni, le stesse ambizioni che abbiamo delineato ai nostri sostenitori ecomunità. La ...

Advertising

misteruplay2016 : Book of Travels, rinviato l’accesso anticipato dell’RPG online con elementi alla Journey - Eurogamer_it : Rinviato l'accesso anticipato di #BookOfTravels. - GQitalia : Realizzato da uno studio svedese, «Book of Travels» promette di essere un RPG online molto particolare. (Per di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Book Travels

GQ Italia

Realizzato da uno studio svedese, Might and Delight,ofpromette di essere un RPG online molto particolare. Senza obiettivi prefissati, ma basato su una filosofia di libertà e di scoperta. Ed è anche bellissimo Se amate i videogiochi di ...Noto per le sue sfarzose immagini di interni (il libro Haute Bohemians e stato nominato "Designof the year" dal New York Times ), ha sentito il bisogno di alleggerirsi. Di mettere da parte l'...Originariamente previsto per il lancio in accesso anticipato il 9 agosto, Book of Travels verrà lanciato il 30 agosto. Gli sviluppatori lo hanno annunciato attraverso un comunicato stampa e utilizzera ...Realizzato da uno studio svedese, Might and Delight, Book of Travels promette di essere un RPG online molto particolare. Senza obiettivi prefissati, ma basato su una filosofia di libertà e di scoperta ...