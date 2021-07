Bollettino Covid | oggi 700 casi in più rispetto a ieri e raddoppio morti Cnr | «Allarme intensive»

(Di mercoledì 21 luglio 2021)Italia, ildi21 luglio 2021. I numeri non sono quelli che si registrano in Gran Bretagna ma anche in Italia l'allerta cresce, perchè il...

Sono 38 i nuovi casi di nuovi positivi a Brescia secondo ilCoronavirus della Regione Lombardia, in lieve calo sui 45 della giornata precedente. In Lombardia sono 564, a fronte di 37.062 tamponi eseguiti, i nuovi casi per un tasso di positività che ...a Torre del Greco: ildi oggi È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale - dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell'ASL Na3 Sud e con l'Unità di ...(Teleborsa) - Crescono ancora i casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore se ne sono stati registrati 4.259 casi su 235.097 tamponi, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività all ...Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell'isola. L'incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ie ...