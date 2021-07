Boca Juniors eliminato in Libertadores, succede di tutto: rissa e scontro tra giocatori e polizia (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il VIDEO dell’incredibile post-partita di Atletico Mineiro-Boca Juniors, match di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores. Gli argentini vengono eliminati ai rigori dopo il doppio 0-0 nei 180?, ma dopo il fischio finale succede di tutto: prima la rissa con la sicurezza della squadra brasiliana, poi lo scontro con la polizia che arriva ad utilizzare lo spray al peperoncino provocando malori tra i giocatori. Secondo quanto riportato dalle autorità, ben 8 membri del Boca ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildell’incredibile post-partita di Atletico Mineiro-, match di ritorno degli ottavi di finale della Copa. Gli argentini vengono eliminati ai rigori dopo il doppio 0-0 nei 180?, ma dopo il fischio finaledi: prima lacon la sicurezza della squadra brasiliana, poi locon lache arriva ad utilizzare lo spray al peperoncino provocando malori tra i. Secondo quanto riportato dalle autorità, ben 8 membri del...

