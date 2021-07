Bianca come il latte, rossa come il sangue: Alessandro D'Avenia e la scena che non riesce a guardare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alessandro D'Avenia, autore di Bianca come il latte, rossa come il sangue, ha rivelato di non essere in grado di guardare una scena del film. Durante un'intervista Alessandro D'Avenia, scrittore del romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue su cui è basata l'omonima pellicola di Giacomo Campiotti con protagonisti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021)D', autore diilil, ha rivelato di non essere in grado diunadel film. Durante un'intervistaD', scrittore del romanzoililsu cui è basata l'omonima pellicola di Giacomo Campiotti con protagonisti ...

