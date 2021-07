Atletico Madrid su Di Lorenzo? L' agente svela tutto in diretta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Intervenuto a Radio Marte, Mario Giuffredi ha parlato di Giovanni Di. L'del terzino campione d'Europa, ha parlato del futuro del suo assistito e nello specifico delle sirene spagnole. Ecco quanto evidenziato: "? Il giocatore è sempre piaciuto agli spagnoli ma a livello di trattative non c'è niente. Dovrebbe tornare tra il 30 luglio e l'1 di agosto, per il ritiro di Castel di Sangro". Secondo le dichiarazioni dell', il futuro di Di(che ha appena rinnovato per un altro anno) non è in trattativa con nessuno se non con il Napoli.

Calciomercato, Di Lorenzo -: spagnoli defilati Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. non c'è nessun offerta dell'per di Lorenzo . Gli spagnoli dopo aver ...(Spagna) - Si prepara ad iniziare la nuova stagione di Liga da campione in carica il tecnico dell', Diego Simeone. In una lunga intervista a Marca, il Cholo ha parlato di diversi temi, a partire dall'arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De Paul, acquistato per 35 milioni ...L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha fatto il punto sul futuro, dei suoi assistiti, tra i quali il portoghese e Giovanni Di Lorenzo".Il Real non si è rafforzato molto, il Barcellona ha problemi finanziari e molti vedono un ciclo vincente per l’Atlético. Vincere un titolo è ciò che tutti cerchiamo, ma ciò che ci rende davvero felici ...