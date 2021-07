Vaccini, Simona Baldassarre: "L'Italia Modello Zan esiste già ma la Lega combatterà" (Di martedì 20 luglio 2021) L'Italia “Modello-Zan” è già una realtà. Come se non bastasse la propaganda gender nelle scuole, che sarà introdotta ufficialmente con l'articolo 7 della legge oggi in discussione, adesso vogliono anche escludere dalla didattica in presenza i bambini e i ragazzi non vaccinati. Un'idea in contrasto col parere dei comitati scientifici che in merito si sono espressi più volte. Parlare di obbligo vaccinale per i minorenni è pura follia. La priorità vera e' quella di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, infatti le ultime prove Invalsi, dimostrano che la DAD e' negativa per l'apprendimento e la formazione, e sul piano sociale, comportamentale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) L'-Zan” è già una realtà. Come se non bastasse la propaganda gender nelle scuole, che sarà introdotta ufficialmente con l'articolo 7 della legge oggi in discussione, adesso vogliono anche escludere dalla didattica in presenza i bambini e i ragazzi non vaccinati. Un'idea in contrasto col parere dei comitati scientifici che in merito si sono espressi più volte. Parlare di obbligo vaccinale per i minorenni è pura follia. La priorità vera e' quella di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, infatti le ultime prove Invalsi, dimostrano che la DAD e' negativa per l'apprendimento e la formazione, e sul piano sociale, comportamentale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Simona Draghi respinge l'attacco di Conte, ora il pericolo viene da destra Leggi anche Conte, faccia a faccia con Draghi: 'Sostegno a piano vaccini e giustizia, ma no a ... Meloni è molto offesa per lo scippo del posto nel cda Rai ( Simona Agnes, quota Fi , al posto del "suo" ...

Covid - 19, Renzi risponde a Salvini: 'No ai vaccini agli under 40? Una follia' Il Green Pass è l'unico strumento se non vogliamo introdurre l'obbligatorietà dei vaccini '. Sul ... Simona Malpezzi , che su Twitter ha scritto: ' È più di un anno che Salvini rifiuta ogni misura o ...

Il vaccino contro la Covid-19 non è una «terapia genica sperimentale» facta.news Oggi la Lombardia ha superato gli 11 milioni di vaccini 'Oggi la Lombardia supera 11 milioni di somministrazioni e fra pochi giorni toccheremo il traguardo dei 7 milioni di aderenti'. E anche in futuro non mancherà l'aiuto delle forze armate 'Accanto all'a ...

Rimini. Un insegnante su cinque non è ancora vaccinato non riteniamo sia questo il metodo», premette Simona Ascarerelli, referente per la scuola per la Cgil. Ma tra il personale scolastico rimane il cosiddetto zoccolo duro che non ha ancora ricevuto la ...

