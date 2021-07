UBS guadagna il 4% dopo la trimestrale positiva

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Protagonista Ubs, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,97% sulla Borsa di Zurigo. Il titolo scambia a 13,88la. La banca svizzera ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti pari a 2 miliardi di dollari, in aumento del 63% anno su anno e superiori alle stime degli analisti. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,03 e successiva a 14,38. Supporto a 13,69.