Traffico Roma del 20-07-2021 ore 10:00 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare ulteriori disagi al Traffico per un incidente sulla carreggiata esterna tra il bivio A24 è la stessa situazione sul interna dov'è questa mattina ci sono difficoltà maggiori tra Prenestina e Ardeatina raccomandiamo prudenza ancora per un incidente questa volta sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo anulare Provenendo dalla Autosole circolazione sostenuta sulla diramazione Roma Sud prima di entrare sulla mentre prosegue il Traffico in direzione del centro città sul tratto cittadino della A24 in particolare tra Viale ...

