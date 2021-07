Togliere l’amaro dalle melanzane | tre metodi infallibili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 20 luglio 2021) Che fare quando lesono amarognole? Vediamo tre modi per rimediare. Lesono un ortaggio assai adoperato nella nostra cucina, e giustamente, soprattutto quando si tratta di ricette proprie della tradizione mediterranea. Come tutte le verdure, poi, sono ricche di acqua, di vitamine e di sali minerali, il che le rende un ingrediente assolutamente consigliabile in una dieta sana e bene equilibrata. Non solo, si possono anche cucinare in una miriade di modi differenti. Grigliate, fritte oppure cotte al forno, sono sempre una delizia. A volte, però, possono rivelare un retrogusto un po’ amaro e questo può compromettere la riuscita anche ...