Spezia | il focolaio del club dovuto a due giocatori no vax | parla il medico

(Di martedì 20 luglio 2021) Are il professore Vincenzo Salini Localcio è la prima squadra di Serie A coinvolta da un vero e propriodi casi da Covid – 19. Sono ben 11 i calciatori che hanno contratto il virus. Nelle ultime ore ne ha palato anche ilsociale dele membro della commissione medica Figc, il Professor Vincenzo Salini. Leggi anche: “Impero”: la nuova serie Sky Original sul calciomercato Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha spiegato come potrebbe essere nato il contagio. Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia focolaio

Scoppia il caso No Vax nello Spezia Calcio. La compagine calcistica bianconera che militerà ancora in Serie A dopo un'ottima ultima stagione, ha registrato nelle scorse ore 11 positivi, un focolaio che pare sia legato ad alcuni ... medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica Figc per spiegare come è nato il focolaio Covid tra i giocatori dello Spezia. "Tutti i club - spiega Salini - stanno procedendo alle ..."