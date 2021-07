Scacchi: World Cup 2021, fuori Caruana e Giri! Vachier-Lagrave passa col brivido, Carlsen facile. Tra le donne nessuna vera sorpresa (Di martedì 20 luglio 2021) Emozioni e sorprese a non finire nel terzo turno della World Cup per quanto riguarda il torneo open, che poi è nella sostanza quello maschile. Vanno fuori sia Fabiano Caruana che Anish Giri: l’italoamericano e l’olandese si fanno sorprendere l’uno già nelle partite a cadenza classica, l’altro negli spareggi. La parte bassa del tabellone diventa così aperta a molti pronostici. Caruana, in particolare, esce incredibilmente sconfitto dal confronto con il Grande Maestro kazako Rinat Jumabayev, che ha un ELO inferiore di quasi 200 punti rispetto a quello dell’italoamericano. Non solo c’è l’eliminazione, ma anche, in proiezione, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Emozioni e sorprese a non finire nel terzo turno dellaCup per quanto riguarda il torneo open, che poi è nella sostanza quello maschile. Vannosia Fabianoche Anish Giri: l’italoamericano e l’olandese si fanno sorprendere l’uno già nelle partite a cadenza classica, l’altro negli spareggi. La parte bassa del tabellone diventa così aperta a molti pronostici., in particolare, esce incredibilmente sconfitto dal confronto con il Grande Maestro kazako Rinat Jumabayev, che ha un ELO inferiore di quasi 200 punti rispetto a quello dell’italoamericano. Non solo c’è l’eliminazione, ma anche, in proiezione, ...

