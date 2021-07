Sandro Abate, ufficiale l’arrivo di Gabriele Ugherani (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nuovo acquisto per la Sandro Abate Avellino. La società ha annunciato di aver acquisito le prestazioni di Gabriele Ugherani. Il laterale, classe ’94 arriva tra i verdeazzurri dopo l’esperienza alla Came Dosson disputando 55 gare ufficiali, realizzando 16 reti. Ugherani prima di approdare alla Came Dosson ha giocato a Ostia contribuendo con 15 reti alla storica promozione in Serie A poi ha vestito le maglie di CT Eur, Capitolina Marconi e Olimpus. “Sono contentissimo di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nuovo acquisto per laAvellino. La società ha annunciato di aver acquisito le prestazioni di. Il laterale, classe ’94 arriva tra i verdeazzurri dopo l’esperienza alla Came Dosson disputando 55 gare ufficiali, realizzando 16 reti.prima di approdare alla Came Dosson ha giocato a Ostia contribuendo con 15 reti alla storica promozione in Serie A poi ha vestito le maglie di CT Eur, Capitolina Marconi e Olimpus. “Sono contentissimo di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la...

